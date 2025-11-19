Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Straßenglätte von Fahrbahn abgekommen

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bad Berka: Die Straßenverhältnisse augenscheinlich unterschätz hat am Dienstagabend ein 18-Jähriger. Dieser war mit seinem Pkw BMW gegen 20:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Bad Berka und München unterwegs, als er aufgrund der Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge die touchierte der BMW die rechten Leitplanke. Der junge Fahrer steuerte gegen und kollidierte mit der linken Leitplanke. Da der Pkw aufgrund der Kollisionen den rechten Vorderreifen verloren hatte und nur noch auf der Felge fuhr, war der BMW manövrierunfähig. Der Pkw wies im Anschluss einen wirtschaftlichen Totalschaden auf. Der 18-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

