Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fanzugehörigkeit als Auslöser einer Körperverletzung

Weimar/Weimarer Land (ots)

Gegen 19 Uhr befand sich ein 19-Jähriger mit seinem Freunden auf dem Rathenauplatz. Plötzlich trat ein 29-Jähriger auf die Bildfläche. Beide Personen kannten sich vom Stadtbild her und wussten von der divergierenden Fanzugehörigkeit im Fußball. Dies bewog den 29-Jährigen sein Gegenüber zu stoßen und ins Gesicht zu schlagen. Dieser wiederrum wehrte sich und schlug ebenso mehrfach mit der Faust zu. Nach der kurzen körperlichen Auseinandersetzung trennten sich die zwei Protagonisten und gingen ihrer Wege. Die alarmierten Beamten konnten diese jedoch im Nahbereich feststellen und die jeweiligen Ermittlungsverfahren einleiten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

