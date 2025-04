Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Eigentümer überrascht Dieb

Am Sonntag versuchte ein Unbekannter in eine Wohnung in Königsbronn einzudringen.

Ulm (ots)

Die Tat ereignete sich am Sonntag um 22 Uhr in der Schumannstraße. Ein Ehepaar hörte Geräusche an ihrer Haustür. Der Mann schaltete deshalb die Außenbeleuchtung an. Daraufhin flüchtete ein mutmaßlicher Einbrecher und blieb unerkannt. Bei der Überprüfung konnte der Bewohner feststellen, dass an seiner Haustür und seiner Kellertür frische Einbruchspuren erkennbar waren. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Einbruchsversuch auf und sicherte Spuren.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

