POL-UL: (UL) Ulm - Einbruch in Geschäft

Durch eine zerstörte Scheibe gelangten Unbekannte am Dienstagfrüh in ein Kaufhaus in der Ulmer Innenstadt.

Ulm (ots)

Gegen 4.10 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe an dem Geschäft in der Bahnhofstraße ein. Über die zerborstene Scheibe verschafften sich die Einbrecher Zutritt ins Innere. Der Alarm löste aus. Der Wachdienst verständigte kurz daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten es die Einbrecher auf Schmuck abgesehen. Denn an drei Ausstellungsvitrinen schlugen sie die Scheiben ein und nahmen den Schmuck aus der Auslage mit. Außerdem stahlen die Täter eine bislang unbekannte Anzahl an Sonnenbrillen. Dann flüchteten sie mit ihrer Beute über einen Notausgang. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Ulm unter der Tel. 0731/188-3312 entgegen.

