LPI-J: Keller komplett leergeräumt

Weimar/Weimarer Land (ots) - Gegen 19 Uhr befand sich ein 19-Jähriger mit seinem Freunden auf dem Rathenauplatz. Plötzlich trat ein 29-Jähriger auf die Bildfläche. Beide Personen kannten sich vom Stadtbild her und wussten von der divergierenden Fanzugehörigkeit im Fußball. Dies bewog den 29-Jährigen sein Gegenüber zu stoßen und ins Gesicht zu schlagen. Dieser wiederrum wehrte sich und schlug ebenso mehrfach mit ...

mehr