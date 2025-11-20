PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller komplett leergeräumt

Jena (ots)

Einen Keller komplett entleert haben ein oder mehrere Langfinger im Jenaer Norden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Dornburger Straße und begaben sich dort in den Kellerbereich. Aus einem Verschlag entwendeten diese dann Werkzeug sowie Fahrradzubehör und weitere Gegenstände im mittleren vierstelligen Wert. Mitsamt ihrer Beute entfernten sie sich unerkannt. Die Ermittlungen laufen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 19.11.2025 – 13:35

    LPI-J: Cityroller gestohlen

    Apolda (ots) - Unbekannte sind in ein Mehrfamilienhaus am Topfmarkt in Apolda eingebrochen. Aus dem Hausflur wurde ein Cityroller "Fanroller FC Bayern" im Wert von 90,00 Euro gestohlen. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Bei Straßenglätte von Fahrbahn abgekommen

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Bad Berka: Die Straßenverhältnisse augenscheinlich unterschätz hat am Dienstagabend ein 18-Jähriger. Dieser war mit seinem Pkw BMW gegen 20:45 Uhr auf der Landstraße zwischen Bad Berka und München unterwegs, als er aufgrund der Glätte nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge die touchierte der BMW die rechten Leitplanke. Der junge Fahrer steuerte gegen und kollidierte mit der ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Fanzugehörigkeit als Auslöser einer Körperverletzung

    Weimar/Weimarer Land (ots) - Gegen 19 Uhr befand sich ein 19-Jähriger mit seinem Freunden auf dem Rathenauplatz. Plötzlich trat ein 29-Jähriger auf die Bildfläche. Beide Personen kannten sich vom Stadtbild her und wussten von der divergierenden Fanzugehörigkeit im Fußball. Dies bewog den 29-Jährigen sein Gegenüber zu stoßen und ins Gesicht zu schlagen. Dieser wiederrum wehrte sich und schlug ebenso mehrfach mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren