Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit unter Jugendlichen eskaliert

Jena (ots)

Zwischen einem 15-Jährigen und einem 14-Jährigen entfachte am Donnerstagabend eine Streitigkeit auf dem Ernst-Abbe-Platz. In dessen Folge schlug der 15-Jährige seinem Gegenüber mit der flachen Hand gegen das Gesicht, wodurch dieser Schmerzen verspürte. Daraufhin beleidigte der 14-Jährige den 15-Jährigen und einen vor Ort befindlichen 16-Jährigen mit abfälligen Worten. Die alarmierten Beamten nahmen die Personalien auf, leiteten die Ermittlungen ein und übergaben alle Beteiligten ihren Erziehungsberechtigten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell