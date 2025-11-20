PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zettel reicht nicht aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Als ein Fahrzeugbesitzer zu seinem abgestellten Pkw Skoda in der Bergstraße kam, stellte er einen Zettel an der Frontscheibe fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte zuvor mit seinem Pkw den Skoda beschädigt. Da an die angegebene Telefonnummer keiner ranging, zeigte der 35-Jährige das Geschehen bei der Polizei an. Der Verursacher, welcher namentlich bekannt ist, muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernens von Unfallort strafrechtlich verantworten. Denn die Sorgfaltspflichten eines Verkehrsteilnehmers geht über das Hinterlassen eines Zettels hinaus - entweder man wartet eine angemessene Zeit und informiert dann die Polizei, oder tut z weiteres sofort.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Garten heimgesucht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Hermsdorf: Ein Laubenbesitzer teilte am Mittwoch mit, dass Unbekannte auf seinem Gartengrundstück in der Beethovenstraße waren. Der oder die Täter entwendeten hier eine Außenlampe und beschädigten eine Scheibe. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Fahrraddieb auf Flucht gestellt - zweiter Täter entkommt unerkannt

    Jena (ots) - Kurz nach fünf Uhr teilte eine Zeugin am Donnerstag ein lautes Knallgeräusch in der Fritz-Ritter-Straße mit. Kurz darauf seien zwei dunkel gekleidete Personen mit einem Fahrrad aus dem Objekt gekommen. Die alarmierten beamten trafen zeitnah am Ereignisort ein und stellten im Nahbereich einen 50-Jährigen fest - samt Fahrrad und verschiedensten ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Streit unter Jugendlichen eskaliert

    Jena (ots) - Zwischen einem 15-Jährigen und einem 14-Jährigen entfachte am Donnerstagabend eine Streitigkeit auf dem Ernst-Abbe-Platz. In dessen Folge schlug der 15-Jährige seinem Gegenüber mit der flachen Hand gegen das Gesicht, wodurch dieser Schmerzen verspürte. Daraufhin beleidigte der 14-Jährige den 15-Jährigen und einen vor Ort befindlichen 16-Jährigen mit abfälligen Worten. Die alarmierten Beamten nahmen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren