Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garten heimgesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Ein Laubenbesitzer teilte am Mittwoch mit, dass Unbekannte auf seinem Gartengrundstück in der Beethovenstraße waren. Der oder die Täter entwendeten hier eine Außenlampe und beschädigten eine Scheibe. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Fahrraddieb auf Flucht gestellt - zweiter Täter entkommt unerkannt

    Jena (ots) - Kurz nach fünf Uhr teilte eine Zeugin am Donnerstag ein lautes Knallgeräusch in der Fritz-Ritter-Straße mit. Kurz darauf seien zwei dunkel gekleidete Personen mit einem Fahrrad aus dem Objekt gekommen. Die alarmierten beamten trafen zeitnah am Ereignisort ein und stellten im Nahbereich einen 50-Jährigen fest - samt Fahrrad und verschiedensten ...

  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Streit unter Jugendlichen eskaliert

    Jena (ots) - Zwischen einem 15-Jährigen und einem 14-Jährigen entfachte am Donnerstagabend eine Streitigkeit auf dem Ernst-Abbe-Platz. In dessen Folge schlug der 15-Jährige seinem Gegenüber mit der flachen Hand gegen das Gesicht, wodurch dieser Schmerzen verspürte. Daraufhin beleidigte der 14-Jährige den 15-Jährigen und einen vor Ort befindlichen 16-Jährigen mit abfälligen Worten. Die alarmierten Beamten nahmen ...

  • 20.11.2025 – 11:00

    LPI-J: Keller komplett leergeräumt

    Jena (ots) - Einen Keller komplett entleert haben ein oder mehrere Langfinger im Jenaer Norden. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Dornburger Straße und begaben sich dort in den Kellerbereich. Aus einem Verschlag entwendeten diese dann Werkzeug sowie Fahrradzubehör und weitere Gegenstände im mittleren vierstelligen Wert. Mitsamt ihrer Beute entfernten sie sich ...

