LPI-J: Garten heimgesucht
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Ein Laubenbesitzer teilte am Mittwoch mit, dass Unbekannte auf seinem Gartengrundstück in der Beethovenstraße waren. Der oder die Täter entwendeten hier eine Außenlampe und beschädigten eine Scheibe. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.
