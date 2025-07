Polizei Köln

POL-K: 250715-1-K Streifenteams der Polizeiinspektion 2 decken mehrere Eigentumsdelikte auf - gestohlenes Wohnmobil, Werkzeug und Fahrräder sichergestellt

Köln (ots)

Im Zuge mehrere Kontrollen am Montagabend (14. Juli) haben Streifenteams der Polizeiinspektion 2 in den Kölner Stadtteilen Meschenich, Rodenkirchen und Zollstock mehrere Tatverdächtige kontrolliert und dabei umfangreiches mutmaßliches Diebesgut sichergestellt - darunter ein gestohlenes Wohnmobil, Werkzeugmaschinen und Fahrräder. In einem Fall wurde Kleidung aus einem Altkleidercontainer gestohlen.

Die Sachverhalte in Kürze:

Diebstahl aus Altkleidercontainer in Rodenkirchen

Ein aufmerksamer Passant informierte gegen 18.45 Uhr eine Streife über eine Person, die "Am Ziegelofen" Kleidung aus einem Altkleidercontainer entnahm. Die Beamtinnen und Beamten trafen einen 36-jährigen Tatverdächtigen vor Ort an und fertigten eine Strafanzeige.

Verdacht der Hehlerei in Meschenich

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines weißen Transporters auf der Alten Brühler Straße gegen 19 Uhr entdeckten die Polizisten auf der Ladefläche mehrere Elektrowerkzeuge, unter anderem einen Winkelschleifer und eine Bohrmaschine, die laut Fahndungssystem aus Diebstählen stammen. Dazu fanden sie noch einen Polierer, mehrere Winkelschleifer, ältere Fahrräder und gebrauchte Autoreifen. Ob diese Gegenstände auch gestohlen wurden ist noch Bestandteil der laufenden Ermittlungen gegen den Fahrer (27) und dessen Beifahrerin (24).

Der 27-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten polizeibekannt ist, zahlte eine Sicherheitsleistung von 600 Euro. Es wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Hehlerei gefertigt.

Fahren ohne Fahrerlaubnis - Zollstock

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 22. 30 Uhr am Vorgebirgstor stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein 23 Jahre alte Fahrer eines Peugeots nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Gestohlenes Wohnmobil sichergestellt - Meschenich

Bei der Überprüfung eines geparkten Wohnmobils in Köln-Meschenich stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug passten. Eine Abfrage ergab, dass das Wohnmobil als gestohlen gemeldet war. Die Beamten stellten es sicher. Die Ermittlungen dauern an. (as/al)

