Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Oberreißen (ots)

Am gestrigen Tag kam es in der Ortslage Oberreißen gleich zu zwei Taten. Um die Mittagszeit versuchten zwei unbekannten Männer in das Haus einer 75 jährigen Frau einzudringen. Hier wurden sie von der Hauseigentümerin überrascht und flüchteten. Am Haus entstand Sachschaden. Kurz darauf drangen die beiden unbekannten dann in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus am Ortsrand von Oberreißen ein. Hier durchwühlten sie nach derzeitigem Ermittlungsstand das Dachgeschoss des Hauses. Durch einen glücklichen Zufall wurden die beiden dann von dem Eigentümer überrascht und flüchteten. Was entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Auch hier entstand ein hoher Sachschaden.

Zur Flucht nutzen die beiden einen roten VW Golf 4. Die Polizeiinspektion Apolda sucht nun Zeugen, welche sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang machen können. Wer hat in der Nähe von Oberreißen einen roten VW Golf 4 gesehen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell