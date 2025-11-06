PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Betrüger täuscht Notlage vor - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Mittwoch (05.11.2025) gegen 09:40 Uhr ein 51-jähriger Pkw-Lenker auf der Kreisstraße 1067 (K 1067) bei Gärtringen zu tun. Der 51-Jährige war auf der K 1067 von Aidlingen in Richtung Gärtringen unterwegs, als ein 24-jähriger Betrüger ihn durch kräftiges Winken zum Anhalten auf der Fahrbahn aufforderte. Der 24-Jährige, der sein Fahrzeug mit rumänischer Zulassung auf einem Feldweg neben der K 1067 abgestellt hatte, bettelte in aggressiver Form beim 51-Jährige um Hilfe, da er kein Geld zum Tanken habe. Der 51-Jährige vermutete direkt einen Betrug und hielt den 24-jährigen Betrüger bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife fest. Die Beamten nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn auf eine Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Der Polizeiposten Gärtringen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie mögliche weitere Geschädigte, die von dem 24-Jährigen ebenfalls angehalten und angebettelt wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07034 2539-25 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

