POL-LB: Renningen: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 14.15 Uhr und 20.30 Uhr in der Industriestraße in Renningen. Der Unbekannte touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der wiederrum durch die Wucht der Kollision auf einen davor geparkten Mercedes Sprinter geschoben wurde. Anschließend machte der Unbekannte sich davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

