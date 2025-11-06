PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 6.000 Euro Sachschaden nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (05.11.2025) zwischen 14.15 Uhr und 20.30 Uhr in der Industriestraße in Renningen. Der Unbekannte touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten VW, der wiederrum durch die Wucht der Kollision auf einen davor geparkten Mercedes Sprinter geschoben wurde. Anschließend machte der Unbekannte sich davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 12:58

    POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Mehrere Fahrräder gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter trieben zwischen Montag (03.11.2025); 12.30 Uhr und Dienstag (04.11.2025), 07.30 Uhr in Maichingen ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen in einen verschlossenen Fahrradkeller in einer Tiefgarage in der Hilde-Coppi-Straße ein und entwendeten drei Mountainbikes des Herstellers Cube sowie zwei Fahrradhelme. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt etwa 7.400 Euro geschätzt. ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:21

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnwagen gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (17.10.2025), 10.00 Uhr und Dienstag (04.11.2025), 6.30 Uhr einen Wohnwagen, der auf einem Schotterparkplatz in der Adolf-Heim-Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellt war. Der Anhänger des Herstellers Dethleffs hat einen Wert von rund 30.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sonst sachdienliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren