POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Mehrere Fahrräder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter trieben zwischen Montag (03.11.2025); 12.30 Uhr und Dienstag (04.11.2025), 07.30 Uhr in Maichingen ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen in einen verschlossenen Fahrradkeller in einer Tiefgarage in der Hilde-Coppi-Straße ein und entwendeten drei Mountainbikes des Herstellers Cube sowie zwei Fahrradhelme. Der Wert des Diebesgutes wird auf insgesamt etwa 7.400 Euro geschätzt.

Unter der Tel. 07031 20405-0 sowie per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de nimmt der Polizeiposten Maichingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

