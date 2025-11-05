Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Wohnwagen gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (17.10.2025), 10.00 Uhr und Dienstag (04.11.2025), 6.30 Uhr einen Wohnwagen, der auf einem Schotterparkplatz in der Adolf-Heim-Straße in Bietigheim-Bissingen abgestellt war. Der Anhänger des Herstellers Dethleffs hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell