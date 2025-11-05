PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: erneut Informationstafel an Gedenkstätte beschädigt - KORREKTUR

Ludwigsburg (ots)

Heute Vormittag um 10:22 Uhr haben wir über eine Sachbeschädigung an einer Gedenktafel der KZ-Gedenkstätte in Vaihingen an der Enz berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6151884).

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass die Beschädigung bereits zwischen dem 29.09.2025 und 03.10.2025 entstanden ist und auch bereits zur Anzeige gebracht worden war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6131712). Aktuell hatte der Anzeigeerstatter zunächst von einer neuen Sachbeschädigung gesprochen. Verantwortliche der Gedenkstätte konnten das Missverständnis aber schließlich aufklären.

Somit gab es zwischen dem 31.10.2025 und dem 04.11.2025 keine neue Sachbeschädigung an der Gedenkstätte. Wir bitten die Umstände zu entschuldigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

