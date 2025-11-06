Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Spendensammlungsbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025) gegen 12:20 Uhr traf eine 38 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Benzstraße in Renningen auf einen Betrüger, wie sie im Nachhinein feststellen musste. Der unbekannte Täter gab mit einem Klemmbrett in der Hand wortlos vor, für eine Hilfsorganisation für gehörlose Menschen Spenden zu sammeln. In der Annahme etwas Gutes zu tun, übergab sie dem Mann einen zweistelligen Bargeldbetrag. Wenig später stellte sie fest, dass sie Opfer einer Straftat geworden war und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Betrüger soll zirka 25 Jahre alt, rund 165 Zentimeter groß und von stabiler Figur gewesen sein. Er war dunkel gekleidet und trug ein Basecap mit dem Schild nach hinten. Weitere Geschädigt und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Renningen zu wenden.

