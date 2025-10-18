Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Raub auf Kiosk in Bochum-Weitmar - eine Person vorläufig festgenommen

Bochum (ots)

Zu einem versuchten Raub auf einen Kiosk ist es am Freitagabend, 17. Oktober, in Bochum-Weitmar gekommen. Eine Person wurde vorläufig festgenommen, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich eine dunkel gekleidete, männliche Person mit vermummtem Gesicht gegen 20.15 Uhr dem Kiosk an der Essener Straße 27. Durch das geöffnete Fenster forderte der Täter den Kioskbetreiber (63, aus Bochum) unter Vorhalt einer Schusswaffe zur Herausgabe von Bargeld auf. Als der 63-Jährige sich weigerte, floh der Täter auf einem E-Scooter in Richtung Kohlenstraße.

Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Polizeibeamten in Tatortnähe eine männliche Person auf einem E-Scooter antreffen, auf den die Beschreibung mehrerer Zeugen passt.

Die Person wurde vorläufig festgenommen und zwecks Personalienfeststellung sowie weiterer Ermittlungsmaßnahmen der Polizeiwache Bochum-Mitte zugeführt.

Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt.

