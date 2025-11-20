Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schläge und Tritte im Alkoholrausch

Weimar (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, an einer Haltestelle auf dem Goetheplatz. Zeugen teilten via Notruf mit, dass eine augenscheinlich grundaggressive Person unvermittelt auf einen Mann einschlug und -trat. Im Anschluss an die Attacke entfernten sich die zwei Personen vom Ort. Die alarmierten Beamten konnten den 19-jährigen Täter im Nahbereich stellen. Dieser war mit knapp 2,2 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Nach der Eröffnung des Ermittlungsverfahrens erhielt der Mann einen Platzverweis. Der Geschädigte der Körperverletzung ist noch unbekannt. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Weimarer Polizei daher Zeugen des Sachverhaltes und insbesondere den unbekannten Geschädigten. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 8820 gegeben. Das entsprechende Aktenzeichen lauter 302018/2025 und ist bitte mit anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell