LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle vor Schule
Oßmannstedt (ots)
Am gestrigen Tag wurde in der Zeit von 06:00 bis 14:30 Uhr an der Wieland Straße in Oßmannstedt eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 30-er Zone haben in dieser Zeit 146 Fahrzeuge passiert. Es wurden 32 Verwarngelder, 13 Bußgelder, 5 davon mit Punkt, verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 63 km/h.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell