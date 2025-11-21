PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Suche nach Vermisster 17-jähriger Schülerin aus Jena Winzerla

  • Bild-Infos
  • Download

Jena (ots)

Seit Donnerstag, den 20.11.2025 wird die 17-Jährige Eyleen Schmidt vermisst. Die Schülerin ist nach Schulschluss nicht nachhause gekommen und seitdem nicht mehr über ihr Mobiltelefon erreichbar. Eyleen ist 165 cm groß und schlank. Sie trägt eine schwarze Nike-Jacke und blaue Jeans. Weiterhin führt sie einen schwarzen Rucksack bei sich und trägt weiß/graue Schuhe. Letztmalig hatte Eyleen gegen 15:30 Uhr telefonisch Kontakt zu ihrer Mutter. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lag befindet. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sie bereits am Tag des Verschwindens unentschuldigt vom Unterricht ferngeblieben ist. Die Polizei Jena bittet um Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

