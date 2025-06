Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dämmstoffe brennen im Dachstuhl eines Reihenhauses

Ettlingen (ots)

Die Feuerwehr der Stadt Ettlingen musste am Donnerstagvormittag zu einem Dachstuhlbrand im Stadtteil Oberweier ausrücken. Gebrannt hatten Dämmstoffe im Dachstuhl. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand. Der Integrierten Leitstelle wurde gegen 10 Uhr über den Notruf die Rauchentwicklung im Dach eines Reihenmittelhauses im Ettlinger Stadtteil Oberweier gemeldet. "Als wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, haben wir eine Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt. Diese war sowohl innerhalb des Gebäudes als auch über dem Dach feststellbar", berichtete Martin Knaus. Er ist Feuerwehrkommandant der Stadt Ettlingen und leitete den Einsatz. Mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Feuerwehrleute öffneten das Dach. "Wir konnten so schnell das Feuer im Dämmmaterial des Daches erreichen und ablöschen", berichtete Knaus weiter. "Wir haben das Dach an allen Stellen kontrolliert und weitere Glutnester entdeckt und entfernt", so der Einsatzleiter zu den weiteren Arbeiten der Feuerwehr. Für das Vorgehen der Einsatzkräfte war es hilfreich, dass wegen Bauarbeiten derzeit ein Gerüst am Gebäude steht. So konnten die Arbeiten über das Gerüst vorgenommen werden. Wegen Arbeiten am Dach war dieses aktuell auch nicht gedeckt. So konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr auch schneller die Dachdämmung erreichen. Unter der Leitung von Knaus waren insgesamt 56 Einsatzkräfte vor Ort. Darunter waren neben den Feuerwehrangehörigen auch Mitarbeiter der Stadtwerke, Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Ettlingen und Kräfte des Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst musste nicht eingesetzt werden. Bei dem Einsatz hat sich niemand verletzt. Organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes war Marc Koschella von ProMedic. Dem Einsatzleiter stand die Führungsgruppe der Feuerwehr Malsch mit ihrem Einsatzleitwagen zur Verfügung. Von der Feuerwehr Ettlingen waren Fahrzeuge und Einsatzkräfte aus dem Abteilungen Oberweier, Ettlingenweier, Bruchhausen und Stadt vor Ort im Einsatz. Diese Abteilungen bilden den Löschzug Tal. Die Fahrzeuge und Einsatzkräfte des Löschzuges Berg stellten während des Einsatzes den Grundschutz für die Stadt Ettlingen sicher. Dieser Löschzug wird von den Abteilungen Spessart, Schöllbronn und Schluttenbach gebildet. "Obwohl wir das Dämmmaterial großflächig entfernt haben, kontrollieren wir bis zum Abend noch in regelmäßigen Abständen die Brandstelle, um letztlich ganz sicher zu sein, dass sich keine Glutnester mehr gebildet haben", erklärte Knaus zum abschließenden Vorgehen der Feuerwehr. Die Ursache für den Brand und die Höhe des Schadens konnten derzeit noch nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell