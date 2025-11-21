PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zusammenstoß nach Tankaufenthalt

Jena (ots)

Nachdem ein 80-jähriger Hondafahrer seinen Tankvorgang an einer Tankstelle auf der Rudolstädter Straße beendet hatte, wollte er auf die Hauptstraße auffahren. Hierbei missachtete er einen auf der Rudolstädter Straße befindlichen Audi, sodass es in der Folge zur Kollision kam. Aufgrund des Schadensbildes war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

