LPI-J: Zusammenstoß nach Tankaufenthalt
Jena (ots)
Nachdem ein 80-jähriger Hondafahrer seinen Tankvorgang an einer Tankstelle auf der Rudolstädter Straße beendet hatte, wollte er auf die Hauptstraße auffahren. Hierbei missachtete er einen auf der Rudolstädter Straße befindlichen Audi, sodass es in der Folge zur Kollision kam. Aufgrund des Schadensbildes war der Audi nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell