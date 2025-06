Ulm (ots) - Die Schadenshöhe betrug jeweils 2.000 Eurio. Ich bitte den Fehler höflichst zu entschuldigen. Am Mittwoch fiel in Heidenheim eine betrunkene Autofahrerin auf. Die 37-Jährige streifte ein geparktes Auto. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine mutmaßlich Betrunkene gegen ein geparktes Auto in der Oberdorfstraße. ...

mehr