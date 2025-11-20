PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte Person zündet geparktes Fahrzeug an - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45472 MH.-Heißen:

Am frühen Mittwochmorgen (19. November) setzte eine bislang unbekannte Person einen Porsche Macan in der Leipziger Straße in Brand. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen und suchen nach Zeugen.

Gegen 3:15 Uhr alarmierten Anwohner die Feuerwehr und die Polizei wegen eines brennenden Fahrzeugs. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Porsche im Bereich der vorderen und hinteren Radkästen.

Die Brandermittler sicherten vor Ort Spuren. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Brand durch das Auslegen von Brandbeschleuniger entfacht.

Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

