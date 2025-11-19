Polizei Essen

POL-E: Essen: 22-Jährige nach Wohnungseinbruch festgenommen - Zeugenaufruf - Präventionshinweise

Essen (ots)

45145 E.-Holsterhausen:

Am frühen Dienstagabend (18. November) nahm die Polizei eine 22-jährige Kroatin nach einem Einbruch in der Martin-Luther-Straße fest. Zwei mutmaßliche Komplizinnen konnten flüchten. Die Polizei sucht Zeugen und weist auf die fortlaufenden Schwerpunkteinsätze gegen Wohnungseinbruch im Stadtgebiet hin.

Gegen 17:15 Uhr kehrte ein 57-jähriger Essener nach dem Einkaufen nach Hause zurück. Im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses bemerkte er eine junge Frau, die er dort noch nie gesehen hatte. Sie rief etwas in Richtung des Hausflurs und rannte davon. Kurz darauf kam ihm eine zweite unbekannte Frau entgegen, die ebenfalls flüchtete. Beide liefen in Richtung Bunsenstraße. Das Verhalten der beiden Frauen kam dem 57-jährigen Essener merkwürdig vor, weshalb er zügig in den Hausflur lief und direkt die offene Wohnungstür seines Nachbarn bemerkte. Aus dieser Wohnung kam ihm dann eine weitere Frau entgegen. Der 57-Jährige konnte sie festhalten, bis die alarmierte Polizei eintraf. Die Beamten nahmen die 22-jährige Kroatin fest. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden weiteren Tatverdächtigen blieb bislang ohne Erfolg.

Der Zeuge beschreibt die flüchtigen Frauen als rund 16 bis 22 Jahre alt und von schlanker Statur. Eine der beiden trug einen hellbraunen Mantel.

Das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Essen ermittelt wegen bandenmäßigen Wohnungseinbruchs. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den beiden flüchtigen Frauen machen können, sich tele-fonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden.

Weiterhin ist die Polizei mit verstärkten Schwerpunkteisätzen gegen Wohnungseinbruch in Essen und Mülheim unterwegs. Gerade in der dunklen Jahreszeit steigt das Einbruchsrisiko enorm. Fälle wie dieser zeigen, wie wertvoll aufmerksame Bürger sind. Der Zeuge hat durch sein Verhalten maßgeblich zur Festnahme beigetragen. Bitte achten Sie dennoch darauf, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen.

Die Polizei rät:

- Achten Sie auf Fremde im Hausflur, insbesondere in Mehrfamilienhäusern.

- Verschließen Sie Wohnungstüren immer zweifach - auch bei kurzer Abwesenheit.

- Lassen Sie Lichtquellen mit Zeitschaltuhr brennen, um Anwesenheit zu simulieren.

- Sprechen Sie Personen an, die sich auffällig verhalten - aber bringen Sie sich nicht in Gefahr.

- Wählen Sie im Verdachtsfall sofort die 110.

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/wohnungseinbruch /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell