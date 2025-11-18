POL-E: Essen: Motorroller-Fahrer verletzt nach Verkehrsunfall - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer
Essen (ots)
45141 E.-Nordviertel: Gestern Nachmittag (17. November) kam es an der Karolingerstraße zu einem Unfall, bei dem ein 54-jähriger Motorroller-Fahrer verletzt worden ist. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen PKW-Fahrer.
Der Rollerfahrer war gegen 13:45 Uhr auf der Karolingerstraße in Richtung Altenessen unterwegs. Nach eigenen Aussagen schnitt ihn kurz nach der Abzweigung Stoppenberger Straße der Fahrer eines PKW. Der 54-Jährige versuchte, dem PKW auszuweichen. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.
Der Fahrer des PKWs entfernte sich von der Unfallstelle. Das zuständige Verkehrskommissariat sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer bzw. nach Zeugen, Angaben zum Unfallhergang und dem PKW machen können.
Hinweise werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC
