POL-E: Bochum: 12-Jährige greift Polizisten mit Messern an -Schusswaffengebrauch durch Polizei - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

44809 BO-Hamme: Am frühen Montagmorgen (17. November) griff eine 12-jährige Vermisste Polizisten mit zwei Messern an, es kam zum Schusswaffengebrauch. Die 12-Jährige wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Bochum die Ermittlungen übernommen.

Wir berichteten: https://essen.polizei.nrw/presse/12-jaehrige-greift-polizisten-mit-messern-an-schusswaffengebrauch-durch-polizei

Die 12-Jährige wurde am Montagvormittag in einem Bochumer Krankenhaus operiert. Der Gesundheitszustand wird als stabil, aber kritisch beschrieben. Sie wird weiterhin intensivmedizinisch betreut.

Laut den weiteren Ermittlungen der Essener Mordkommission öffnete die Mutter der Vermissten gegen 1:30 Uhr den vier eingesetzten Beamten die Wohnungstür. Im Hintergrund waren die Vermisste und ein junger Mann zu sehen, bei dem es sich um den Bruder handelte. Die Mutter versperrte den Einsatzkräften den Zutritt zur Wohnung. Um zu dem Mädchen zu gelangen, zogen die Einsatzkräfte die Mutter in den Hausflur und fixierten sie.

Daraufhin betraten die Einsatzkräfte die Wohnung. In diesem Moment trat die Vermisste aus der Küche und griff mit zwei größeren Küchenmessern in der Hand die Beamten an. Als sie sich unmittelbar vor den Polizisten befand, setzten diese die Schusswaffe und das DEIG ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schoss einer der Beamten und traf die 12-Jährige in den Bauch.

Die Ermittlungen der Mordkommission laufen weiterhin auf Hochtouren./Wrk

