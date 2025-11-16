Polizei Essen

POL-E: Essen: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer kollidiert mit PKW

Essen (ots)

45145 E.- Frohnhausen: In der vergangenen Nacht (16. November) kam es an der Kreuzung Mülheimer Straße/Breslauer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem PKW. Der 41-jährige E-Scooter-Fahrer wurde dabei verletzt.

Ein 35-jähriger Audi-Fahrer war gegen 1:30 Uhr auf der Mülheimer Straße in Fahrtrichtung Fulerum unterwegs. An der Kreuzung Breslauer Straße stieß er mit dem (aus Richtung Altendorf kommenden) E-Scooter-Fahrer zusammen. Dabei wurde der E-Scooter-Fahrer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Beim 41-Jährigen wurde ein Tütchen mit weißem Pulver gefunden, welches sichergestellt wurde. Da der 41-jährige zudem offenbar alkoholisiert war, wurden ihm mehrere Blutproben entnommen. Ebenfalls besteht für den E-Scooter kein gültiger Versicherungsschutz./SyC

