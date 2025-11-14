PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Bewaffneter Unbekannter versucht Spielhalle auszurauben - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg: Heute Nacht (14. November) hat ein bewaffneter und maskierter Unbekannter versucht, eine Spielhalle an der Ernestinenstraße auszurauben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte betrat gegen 0:50 Uhr die Spielhalle, bedrohte eine Angestellte mit einer Schusswaffe und forderte die Tageseinnahmen. Die Angestellte zeigte dem Unbekannten die leere Kassenschublade, woraufhin dieser ohne Beute flüchtete. Während der Tat wartete offenbar vor der Spielhalle ein Komplize, der anschließend gemeinsam mit dem Tatverdächtigen in Richtung Hangetal floh.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach beiden Männern verlief bislang erfolglos.

Der 1. Tatverdächtige war etwa 1,65 Meter groß und beleibt. Er trug eine graue Arbeitshose und einen dunklen Kapuzenpulli mit einem roten Kreis auf dem Rücken. Zudem soll er mit einem Akzent gesprochen haben, der möglicherweise dem Balkan zuzuordnen ist. Der 2. Tatverdächtige war dunkel gekleidet.

Die Polizei Essen sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise haben. Diese werden unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

