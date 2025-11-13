Polizei Essen

POL-E: Essen: Erfolg der Brandermittler - Tatverdächtiger nach Brandserie festgenommen

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Sonntag (9. November) kam es in den frühen Morgenstunden im Bereich Altenessen zu mehreren Brandstiftungen. Der daraufhin eingerichteten Ermittlungskommission gelang es durch intensive Ermittlungsarbeit, am heutigen Morgen einen 36-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen.

Zuerst brannte es gegen 00:25 Uhr an der Inselstraße. Dort entzündete der 36-jährige Essener offenbar Unrat in einem Innenhof, wodurch das Feuer auf die Fassade eines Wohnhauses übergriff. Anschließend begab er sich zur Krablerstraße und setzte gegen 00:50 Uhr zwei Müllcontainer an einer Hauswand in Brand. Kurz darauf brannten auf dem Vorplatz des Bahnhofs Altenessen, unweit der Krablerstraße, weitere Mülltonnen.

Gegen 1:10 Uhr betrat der Essener ein Mehrfamilienhaus an der Altenessener Straße, begab sich in den Keller und zündete erneut Unrat an. Nur durch einen aufmerksamen Nachbarn und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Essen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden, sodass keine Personen zu Schaden kamen.

Etwa eineinhalb Stunden später, gegen 2:40 Uhr, brannte es erneut in der Inselstraße. Diesmal setzte der Tatverdächtige auf einem Hinterhof offenbar einen Mercedes in Brand. Gegen 3:00 Uhr brannte zudem eine weitere Mülltonne in der Straße Nothofsbusch.

Aufgrund dieser Brandserie richtete die Polizei Essen eine Ermittlungskommission unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen ein. Durch intensive Ermittlungsarbeit gelang es den Ermittlern der Kriminalpolizei, den 36-jährigen Essener mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit als Tatverdächtigen zu identifizieren und ihn am heutigen Morgen mit einem Haftbefehl des Amtsgerichts Essen in seiner Wohnung festzunehmen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Brandserie dauern an. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell