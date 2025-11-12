Polizei Essen

POL-E: Essen: 92-jährige Seniorin vermisst - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Seit heute Morgen (12. November) wurde die 92-jährige Inge S. vermisst, nachdem sie gegen 9:00 Uhr das evangelische Seniorenzentrum an der Onckenstraße in Essen-Frohnhausen verlassen hatte.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/92-jaehrige-seniorin-vermisst

Die Dame konnte unversehrt in Gelsenkirchen angetroffen werden.

Wir bedanken uns bei den Bürgern und den Medien für die Mithilfe und bitten, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /hey

