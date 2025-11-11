PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-E: Essen: Unbekannter überfällt Jogger nahe Zeche Zollverein: Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

E-Stoppenberg: Sonntagmorgen (9. November 2025) verletzte ein bislang unbekannter Mann einen Jogger nahe der Zeche Zollverein leicht. Die Polizei Essen sucht Zeugen.

Der 44-jährige Mann aus Essen lief gegen 8:15 Uhr auf der Straße Arendahls Wie-se nahe der Zeche Zollverein, als der Unbekannte aus dem Gebüsch sprang und die Wertsachen des Esseners forderte. Dabei hielt er ihm einen spitzen Gegenstand vor. Bei dem Gerangel fiel der 44-Jährige zu Boden und der Tatverdächtige habe sich auf seinen Oberkörper gesetzt.

Als der 44-Jährige entgegnete, dass er keine Wertsachen dabei habe, ließ der Unbekannte von ihm ab und flüchtete zu Fuß. Anschließend merkte der Essener, dass er am Bein eine Schnittverletzung erlitten hatte. Er beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

   - Helle Haut
   - Etwa 25 Jahre alt und 175cm groß
   - Schmale Statur
   - Bekleidet mit einer Mütze, Jacke und Hose, alles komplett in 
     schwarz

Die Polizei Essen sucht Zeugen. Hinweise bitte an: hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter: 0201/8920./aro

