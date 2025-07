Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruchsdiebstahl aus Tankstellen in Malliß und Eldena

Malliß/Eldena (ots)

Bei Diebstählen an und aus einer Tankstelle in Malliß und Eldena haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag eine Geldkassette und Tabakwaren entwendet. Nach Sichtung der Videoaufzeichnung haben sich zuerst mehrere maskierte Männer gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in Malliß verschafft. Anschließend entwendeten die Täter aus dem Verkaufsraum Tabakwaren im Wert von mehreren hundert Euro. Der Vorfall in der Ludwigsluster Straße ereignete sich in der Zeit etwa zwischen 01:10 Uhr und 01:30 Uhr. Kurze Zeit später wurde der Polizei ein Aufbruch eines Tankautomaten in der Ludwigsluster Straße in Eldena gemeldet. Auch hier verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugriff auf die im Selbstbedienungsautomaten verbaute Bargeldkassette und entwendeten diese. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand in beiden Fällen insgesamt ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei sicherte an beiden Tatorten Spuren und ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Aufgrund der Begehungsweise sowie der zeitlichen und örtlichen Nähe wird ein Zusammenhang beider Taten nicht ausgeschlossen. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

