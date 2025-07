POL-HRO: Polizei fasst zwei Täter auf frischer Tat aufgrund von Zeugenhinweis

Vellahn (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (08.07.2025) sind unbekannte Täter in zwei Scheunen in Düssin sowie in eine Lagerhalle in Brahlstorf bei Vellahn eingebrochen und haben mehrere Traktorreifen entwendet. Nach ersten Erkenntnissen drangen die Täter gewaltsam in die Gebäude ein. Aus den Scheunen wurden Traktorreifen im Wert von etwa 5.000 Euro gestohlen. Ob aus der Lagerhalle ebenfalls Gegenstände entwendet ...

