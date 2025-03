Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung mittels Steinschleuder - Zeugenhinweise gesucht

Linz am Rhein (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag kam es in der Kirchstraße in Linz am Rhein zu Sachbeschädigungen an einem Einfamilienhaus. Nach jetzigen Ermittlungsstand schossen bisher unbekannte Täter mit einer Steinschleuder auf Scheiben eines Einfamilienhauses. An den Scheiben entstand Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am späten Donnerstagnachmittag in dem Bereich der Kirchstraße tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der Telefonnummer 02644 943-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell