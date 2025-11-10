Polizei Essen

POL-E: Essen: Seit 2017 vermisster Mann tot aufgefunden - Polizei schließt Fremdeinwirkung aus

Essen (ots)

45127 E.-Borbeck:

Am Donnerstag vor drei Wochen (23. Oktober) wurde in Essen-Borbeck der Leichnam des seit 2017 vermissten Ralf K. aufgefunden. Bereits im Jahr 2017 hatten umfangreiche Suchmaßnahmen keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes ergeben. Auch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung - unter anderem zum Verbleib seines Fahrzeugs - blieben damals ohne Erfolg.

Gegen 8 Uhr öffnete eine Zeugin im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine Garage und bemerkte sofort das darin abgestellte Auto, welches ihr verdächtig vorkam. Sie verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Die Ermittler trafen kurz darauf am Fundort ein und entdeckten im Fahrzeug auf dem Fahrersitz einen Leichnam.

Im Rahmen der damaligen Ermittlungen waren die Beamten bereits der Frage nachgegangen, ob der Vermisste möglicherweise eine Garage angemietet hatte. Auf ein mögliches Mietverhältnis ergaben sich jedoch keine Hinweise.

Eine am 29. Oktober in der Rechtsmedizin Essen durchgeführte Obduktion bestätigte anhand eines DNA-Abgleichs die Identität von Ralf K. Es liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell