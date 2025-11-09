Polizei Essen

POL-E: Essen: Motorrad und Pkw kollidieren auf Kreuzung - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel: Am Freitagnachmittag (7. November) kam es im Kreuzungsbereich Langenberger Straße / Marie-Juchacz-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Yamaha XTZ und einem Honda Jazz. Der Motorradfahrer wurde verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:10 Uhr bog 25-jähriger Essener mit seinem Pkw auf der Langenberger Straße, aus Kupferdreh kommend, in die Marie-Juchacz-Straße ab. Zur selben Zeit fuhr ein 36-jähriger Essener mit seinem Motorrad auf der Langenberger Straße in Fahrtrichtung Kupferdreh. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Durch den Aufprall stürzte der Motorradfahrer zu Boden und verletzte sich.

Kräfte des Rettungsdienstes behandelten den schwerverletzten Motorradfahrer vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Wenn Sie gegen 15:10 Uhr an der Langenberger Straße bzw. an der Marie-Juchacz-Straße waren und den Unfall wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

