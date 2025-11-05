Polizei Essen

POL-E: Essen: Betrüger scheitern an aufmerksamen Senioren - Fotofahndung

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am 30. Juni dieses Jahres versuchten Betrüger Senioren aus Bredeney um ihr Erspartes zu bringen. In mindestens zwei Fällen scheint es sich um dieselbe Tätergruppe zu handeln. Nach einem der Verdächtigen sucht die Polizei nun mit Fotos. Am Mittag erhielten mehrere Senioren Anrufe von angeblichen Bankmitarbeitern. Das Vorgehen war in mindestens zwei Fällen nahezu identisch: Unter dem Vorwand, eine betrügerische Überweisung stornieren zu müssen, fragte der Anrufer nach der PIN für die Kreditkarte der Senioren. In beiden Fällen handelten die Senioren genau richtig, und gaben keine Daten preis. Dann kündigte der Anrufer an, dass ein Kriminalbeamter vorbeikäme, um mit den Senioren zu sprechen. Im ersten Fall kam gegen 13:15 Uhr ein Mann zum Mehrfamilienhaus des Seniors an der Frankenstraße und gab sich als Polizeibeamter aus. Der 85-Jährige ließ den Unbekannten zunächst in seine Wohnung. Als dieser jedoch nach Schmuck und Bargeld fragte, wurde der 85-Jährige misstrauisch und forderte den Betrüger auf, zu gehen. Nur etwa eine Viertelstunde später, ereignete sich der zweite Fall. Ein Ehepaar ließ den angekündigten falschen Polizeibeamten in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Weg zur Platte". Der Unbekannte sagte, eine kriminelle Bande habe es auf das Gold des Ehepaars abgesehen. Als der 85-Jährige und seine 84-jährige Frau angaben, kein Gold zu besitzen, wurde der Verdächtige wütend. Die mittlerweile misstrauisch gewordenen Senioren fragten nach einem Dienstausweis, woraufhin der Unbekannte lediglich ein zweifelhaftes Foto auf seinem Handy zeigen konnte. Der 85-Jährige forderte den Betrüger daraufhin auf, die Wohnung zu verlassen. An einem der Tatorte konnte ein Mann gefilmt werden, auf den die Beschreibung des angeblichen Polizisten passt. Fotos des Verdächtigen können unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/185252 Zeugen, die Hinweise auf den Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./ bw

