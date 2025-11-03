PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Autofahrerin flüchtet nach Unfall - Fußgängerin leicht verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45277 E.-Überruhr-Hinsel:

Am Freitagmittag (31. Oktober) kam es an der Langenberger Straße/Milchstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer 48-jährigen Fußgängerin. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die mutmaßliche Unfallverursacherin flüchtete mit ihrem Pkw vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:25 Uhr bog die unbekannte Fahrerin von der Milchstraße nach rechts auf die Langenberger Straße ab. Dabei erfasste sie die 48-jährige Frau, die zu Fuß die Langenberger Straße überquerte. Nach kurzem Stehenbleiben fuhr die Autofahrerin in Richtung Marie-Juchacz-Straße davon.

Die Fußgängerin beschrieb die unbekannte Frau als rund 20 bis 30 Jahre alt, von schlanker Statur und mit einem rosafarbenen Kopftuch bekleidet. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Laut der 48-Jährigen war es kein Kleinwagen.

Das Verkehrskommissariat 1 sucht nun nach Zeugen. Wer Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität der Fahrerin machen kann, meldet sich bitte unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 12:55

    POL-E: Essen: Axträuber scheitert in Kiosk - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45138 E.-Huttrop: Samstagabend (01. November) versuchte ein Unbekannter, maskiert und mit einer Axt bewaffnet, einen Kiosk an der Wörthstraße auszurauben. Als der Versuch missglückte, flüchtete der Mann. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:40 Uhr betrat der unbekannte Mann, bekleidet mit einem schwarzen, langen Ledermantel und maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, den Kiosk. Er zog eine Axt aus dem ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 12:00

    POL-E: Essen: Duo raubt mit Schusswaffe Hotel aus - Zeugenaufruf

    Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel: In der Nacht von Freitag auf Samstag (1. November) überfielen zwei maskierte Männer ein Hotel an der Kruppstraße. Sie bedrohten einen 28-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und erbeuteten eine mittlere dreistellige Bargeldsumme sowie mehrere Schlüssel. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 00:30 Uhr betrat das Duo die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren