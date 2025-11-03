Polizei Essen

POL-E: Essen: Axträuber scheitert in Kiosk - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Samstagabend (01. November) versuchte ein Unbekannter, maskiert und mit einer Axt bewaffnet, einen Kiosk an der Wörthstraße auszurauben. Als der Versuch missglückte, flüchtete der Mann. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:40 Uhr betrat der unbekannte Mann, bekleidet mit einem schwarzen, langen Ledermantel und maskiert mit einer schwarzen Sturmhaube, den Kiosk. Er zog eine Axt aus dem Mantel, schrie den Kioskbesitzer an und schmiss eine Tüte auf den Tresen. Als der Kioskbesitzer durch eine Tür hinter dem Tresen flüchtete, schlug der Mann mehrfach mit der Axt auf eine Plexiglasscheibe auf dem Tresen ein und flüchtete anschließend.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Bereich der Wörthstraße verlief leider erfolglos.

Der Flüchtige sei neben seiner auffälligen Kleidung ca. 180-190 cm groß und habe eine sportliche Statur sowie helle Haut.

Die Kriminalpolizei Essen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Sollten Sie etwas Verdächtiges im Bereich Wörthstraße beobachtet haben, oder Angaben zu dem auffällig gekleideten Mann machen können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell