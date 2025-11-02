PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter tritt und schlägt zusammen mit anderen auf 23-Jährigen ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 2. März dieses Jahres schlug und trat ein unbekannter Mann zusammen mit weiteren Unbekannten auf einen damals 23-jährigen Essener auf der Viehofer Straße ein. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

Gegen 20:30 Uhr kam es auf der Viehofer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schlugen und traten die Unbekannten auf den 23-Jährigen ein. Einer der Unbekannten sprühte zudem Pfefferspray.

Mit einem Foto sucht das Kriminalkommissariat 34 nach einem der Tatverdächtigen. Das Foto können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/184845

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 12:00

    POL-E: Essen: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall

    Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am Donnerstagmorgen (30. Oktober) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Mellinghofer Straße eine Mercedes C-Klasse mit britischem Kennzeichen, die durch Fahrauffälligkeiten auf sich aufmerksam machte. Als die Polizisten dem 41-jährigen Fahrer Anhaltezeichen gaben, ignorierte der Mann diese und flüchtete. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren