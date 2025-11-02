Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter tritt und schlägt zusammen mit anderen auf 23-Jährigen ein - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 2. März dieses Jahres schlug und trat ein unbekannter Mann zusammen mit weiteren Unbekannten auf einen damals 23-jährigen Essener auf der Viehofer Straße ein. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem Mann.

Gegen 20:30 Uhr kam es auf der Viehofer Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei schlugen und traten die Unbekannten auf den 23-Jährigen ein. Einer der Unbekannten sprühte zudem Pfefferspray.

Mit einem Foto sucht das Kriminalkommissariat 34 nach einem der Tatverdächtigen. Das Foto können Sie unter folgendem Link abrufen:

https://polizei.nrw/fahndung/184845

Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell