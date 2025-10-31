Polizei Essen

POL-E: Essen: Flucht vor Polizeikontrolle endet mit Unfall

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

Am Donnerstagmorgen (30. Oktober) bemerkte eine Streifenwagenbesatzung auf der Mellinghofer Straße eine Mercedes C-Klasse mit britischem Kennzeichen, die durch Fahrauffälligkeiten auf sich aufmerksam machte. Als die Polizisten dem 41-jährigen Fahrer Anhaltezeichen gaben, ignorierte der Mann diese und flüchtete. Der Fahrer stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte keine Fahrerlaubnis.

Gegen 7:40 Uhr fiel den Beamten auf der Mellinghofer Straße eine C-Klasse auf, die wiederholt stark abbremste und anschließend beschleunigte. Die Polizisten entschieden sich zu einer Kontrolle und gaben dem Fahrer eindeutige Anhaltezeichen. Zunächst hielt die C-Klasse an, doch als die Einsatzkräfte an das Auto herantraten, beschleunigte der Fahrer plötzlich wieder und flüchtete. Die Beamten stiegen sofort wieder in ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf. Wenige Zeit später verlor der flüchtende Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Auto. Der Mann flüchtete anschließend zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Nacheile von den Polizisten gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-jährige rumänische Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Da zudem Hinweise auf eine mögliche Drogenintoxikation vorlagen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen ermittelt nun gegen den 41-Jährigen unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen (Alleinrennen nach §315d StGB). /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell