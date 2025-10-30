Polizei Essen

POL-E: Essen: Fußgängerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Mittwochabend (29. Oktober) wurde eine 23- jährige Fußgängerin auf der Altenessener Straße von einem PKW erfasst und schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen. Gegen 18:40 Uhr wollte eine 23-jährige Fußgängerin auf Höhe der Schmemannstraße die Altenessener Straße überqueren. Dabei wurde sie auf der linken Fahrbahn von einem 56-jährigen Mercedes-Fahrer erfasst, der in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs war. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zunächst vor Ort von Rettungssanitätern und einer Notärztin behandelt. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall zog einige Passanten an, sodass die Polizei mit zahlreichen Beamten im Einsatz war und nicht nur den Unfall aufnehmen und den Unfallort absperren, sondern auch Schaulustige des Platzes verweisen musste. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

