POL-E: Essen: Unbekannter Ladendieb gesucht - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Mit Aufnahmen einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem unbekannten Ladendieb. Der Verdächtige hat einen vierstelligen Geldbetrag sowie Zigaretten gestohlen.

Am 23. August 2024, gegen 5 Uhr, schlug der Unbekannte die Tür eines Geschäfts an der Vereinsstraße ein und entwendete die Ladenkasse sowie diverse Zigarettenpackungen. Anschließend floh er über die Lindenallee, wo er die Kasse zurückließ und seine Flucht mit dem Bargeld und den Zigaretten fortsetzte.

Der Unbekannte wurde bei der Tat gefilmt. Die entsprechenden Fotos können unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW abgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/184603

Zeugen, die Hinweise auf die Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden./bw

