Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der StA und Polizei in Essen. Zwei Schwerverletzte nach Auseinandersetzung - 2. Folgemeldung - Polizei schaltet Hinweisportal

Essen (ots)

45327 E-Katernberg: Am Samstagnachmittag (25. Oktober) fanden Einsatzkräfte der Polizei zwei schwer verletzte Männer (19 & 22) an der Viktoriastraße. Der 22-Jährige wies augenscheinlich eine Schussverletzung auf. Ein 23-jähriger und ein 25-jähriger Tatverdächtiger konnten im Rahmen der Ermittlungen festgenommen werden. Beide befinden sich in Untersuchungshaft.

Unsere Ursprungsmeldung finden sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-sta-und-polizei-in-essen-zwei-schwerverletzte-nach-auseinandersetzung-mordkommission-sucht-zeugen

Die Folgemeldung zur Festnahme des 25-Jährigen finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-sta-und-polizei-in-essen-zwei-schwerverletzte-nach-auseinandersetzung

Die Ermittlungen der Mordkommission laufen weiterhin auf Hochtouren. Derzeit rekonstruieren die Kollegen den genauen Tathergang. Dazu bitten die Ermittler Personen, die Videos oder Fotos von der Tat besitzen, diese in dem Hinweisportal der Polizei NRW unter "Essen Katernberg: Versuchtes Tötungsdelikt" hochzuladen.

Das Hinweisportal finden Sie unter folgendem Link: https://nrw.hinweisportal.de/

/ hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell