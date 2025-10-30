Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekanntes Duo klaut Bargeld aus Juwelier mit Wechseltrick - Fotofahndung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid:

Am 5. März dieses Jahres betraten zwei unbekannte Männer ein Juweliergeschäft auf der Rüttenscheider Straße und entwendeten eine mittlere dreistellige Bargeldsumme. Die Polizei sucht das Duo nun mit Fotos der Überwachungskamera.

Gegen 15:00 Uhr betrat das Duo den Juwelier und gab vor Gold verkaufen zu wollen. Der 59-jährige Ladeninhaber machte den beiden Männern ein Angebot und händigte ihnen das entsprechende Geld aus. Nachdem einer der beiden das Geld in die Hände genommen und gezählt hatte, legte er es wieder auf den Tresen und lehnte das Angebot schließlich doch ab. Das Duo steckte sein Gold wieder ein und verließ den Laden. Der 59-jährige Essener zählte sofort sein Geld und stellte den Verlust von 600 EUR fest. Offensichtlich steckte einer der Trickdiebe das Geld beim Zählen in seine Tasche.

Der Polizei liegen Bilder der beiden Diebe vor, welche zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben sind. Diese finden Sie unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/184676

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich bei der Polizei Essen zu melden. Bitte nehmen Sie telefonisch Kontakt unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de mit der Polizei Essen auf. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell