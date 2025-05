Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Rheinau: 51-Jähriger mit Haftbefehl und ohne Führerschein festgenommen

Rheinau (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstag (13.05.) einen türkischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Rheinau festgenommen. Gegen den 51-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Der Mann konnte keine aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und fuhr einen Pkw ohne Zulassung. Da er die Geldstrafe in Höhe von rund 2800 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er nun eine 45-tägige Haftstrafe verbüßt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren ohne Zulassung. Eine Zurückweisung des 51-Jährigen nach Frankreich ist nach Verbüßung der Haftstrafe vorgesehen.

