Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 33-Jähriger für zwei Jahre und sieben Monate in Haft

Rheinau (ots)

Ein wegen Vergewaltigung gesuchter Mann wurde bei der Einreise aus Frankreich von der Gemeinsamen Deutsch-Französischen Diensteinheit festgenommen. Der 33-Jährige war im Januar 2025 von einem Gericht zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Am Montagabend (12.05.) geriet der französische Staatsangehörige am Grenzübergang Rheinau in eine Kontrolle. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten einen Vollstreckungshaftbefehl wegen Vergewaltigung fest. Den Mann erwarten zwei Jahre und sieben Monate Freiheitsstrafe. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

