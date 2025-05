Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 21-Jähriger mit gefälschten Dokumenten zurückgewiesen

Kehl (ots)

Am Montagabend (12.05.) wurde ein mauretanischer Staatsangehöriger an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl von der Bundespolizei kontrolliert. Der 21-Jährige war zuvor aus Frankreich nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle legte er ein Foto eines senegalesischen Reisepasses vor. Bei der Überprüfung des Dokuments stellte sich heraus, dass die abgebildete Person nicht mit dem Mann übereinstimmte. Bei der Durchsuchung nach Identitätspapieren auf der Dienststelle wurden zudem zwei totalgefälschte spanische Identitätskarten gefunden. Gegen den Mann besteht der Verdacht der unerlaubten Einreise, des Missbrauchs von Ausweispapieren und des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise. Gegen den 21-Jährigen wurde ein dreijähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot verhängt. Anschließend wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

