POL-E: POL-E: Essen: 15-jährige Mariam A. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45329 E.-Karnap:

Seit dem 23. Juli wurde die 15-jährige Mariam A. vermisst. Die Ursprungsmeldung vom 16. Oktober finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/15-jaehrige-mariam-a-aus-essen-vermisst

Die 15-Jährige ist selbstständig und wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt.

Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

