POL-E: POL-E: Essen: 15-jährige Mariam A. aus Essen vermisst - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme
Essen (ots)
45329 E.-Karnap:
Seit dem 23. Juli wurde die 15-jährige Mariam A. vermisst. Die Ursprungsmeldung vom 16. Oktober finden Sie hier:
https://essen.polizei.nrw/presse/15-jaehrige-mariam-a-aus-essen-vermisst
Die 15-Jährige ist selbstständig und wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurückgekehrt.
Die Polizei Essen bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de
https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F
Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell